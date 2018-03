Samsung и Disney създават емоджита с добавена реалност специално за Galaxy S9 and S9+

Samsung Electronics Co. Ltd. и Disney претворяват любимите Disney герои в емоджита с добавена реалност специално за най-новите смартфони Galaxy S9 и Galaxy S9+. От днес потребителите на най-новите флагмани на Samsung ще могат да генерират персонализирани съобщения с изображението на Мики и Мини Маус и ще им се наслаждават във всеки един момент чрез смартфона си. За първи път в историята на анимацията герои на Disney оживяват под формата на емоджита с добавена реалност и ще се използват в комуникация и съобщения. В рамките на тази година ще бъдат генерирани образи от други любими Disney филми като „Феноменалните“, „Зоотрополис“ и „Замръзналото кралство“.

