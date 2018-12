Samsung започва производството на Galaxy M10/M20 в Индия

Ако сте фенове на смартфоните Samsung Galaxy J или Galaxy On, вече е време да започнете да си мислите за Galaxy M. Последната моделна линия е най-новата в продуктовата гама на Samsung и е замислена да замени споменатите J и On. Всичко това ще се случва от началото на 2019 година, като първите модели апарати се очаква да са Galaxy M10 и Galaxy M20, чието производство вече е стартирало във фабриката на Samsung в Нойда, Индия.

