Samsung задава нови стандарти с Galaxy S10: По-голям екран, повече камери и възможности

Празнувайки десетилетие от лансирането на първия Galaxy S, Samsung Electronics Co., Ltd. представи нова серия за премиум смартфони: Galaxy S10. С четири уникални устройства, серията е проектирана да посрещне специфичните нужди на пазара на смартфони днес, така че потребителите да могат да правят повече нещата, което обичат. Всяко устройство комбинира технологиите, от които потребителите се интересуват най-много: иновации в дисплея, камерата и производителността.

