Qualcomm успяха: Китай забрани продажбата на по-старите модели Apple iPhone

Китайският съд рече и отсече – Apple са нарушили два (софтуерни) патента на Qualcomm, поради което е налице предварително решение за спиране на вносът и продажбата на смартфони iPhone. Тази забрана не обхваща единствено най-новите и актуални модели – iPhone XR/XS и XS Max, докато останалите (все още в продажба) варианти iPhone 8, iPhone 8 PLUS и iPhone X съвсем скоро може и да да изчезнат от витрините на IT магазините в Китай.

