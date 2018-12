OnePlus: 5G смартфоните са трудни за дизайн и ще са между 200$ и 300$ по-скъпи от “4G”

Изглежда преминаването към 5G мобилни мрежи ще се окаже по-трудно, отколкото на пръв поглед изглежда, или поне така мисли шефът на OnePlus, Пити Лау, в изказване пред колегите от TheVerge , в рамките на Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Според OnePlus, поне през 2019 година, смартфоните с 5G възможности може да се окажат и с 200$ US до 300$ US по-скъпи от техни 4G еквиваленти.

