NOKIA @ MWC2018 : Представяме пет нови телефона Nokia

Nokia 1 предоставя най-важното за един смартфон с качество, което очаквате от Nokia, и популярния в целия свят дизайн. Той предоставя на повече хора достъп до високи технологии и идва с Android Oreo ™ (версия Go), версия на Android, оптимизирана за устройства с 1 или по-малко GB RAM. Nokia 1 работи гладко и предоставя пълен достъп до магазина Google Play™, за да можете да намерите всички любими приложения от WhatsApp, Facebook и Instagram до мобилно банкиране, като същевременно подчертава приложенията оптимизирани за Android Oreo™ (версия Go).

За да можете да улавяте и да се наслаждавате на повече съдържание за по-дълго време, Nokia 7 Plus се поддържа от мощната мобилна платформа Qualcomm® Snapdragon ™ 660. Той е оптимизиран и интегриран за максимална производителност и живот на батерията, дори когато излъчвате #Bothie видеоклипове на живо във Facebook или YouTube. Оптимизиран за пълно оползотворяване на мощната батерия 3800 mAh, Nokia 7 Plus осигурява невероятен 2-дневен живот на батерията.

Създаден за творци, Nokia 7 Plus има екран, мощност, дизайн и функции, за да достави зашеметяващо съдържание. Съчетавайки новаторски оптичен хардуер и алгоритми за изображения, Nokia 7 Plus прави реалистични фотографии. С подобрена Dual Sight технология, двата основни сензора с оптика ZEISS съчетават ултра-чувствителна 12-мегапикселова широкоъгълна основна камера за максимална ефективност, както при слабо осветление, така и при изключително ярки условия, с вторична 13-мегапикселова камера, която осигурява 2x оптично увеличение за моментите, в които желаете да сте по-близо до обекта.

Три нови смартфона Nokia се присъединят към семейството Android One – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus и новия Nokia 6, предлагайки висококачествен софтуер, проектиран от Google. Всеки телефон ще бъде винаги актуален с иновации, базирани на изкуствен интелект и най-високата степен на сигурност, предоставяна от Google. С инсталиран чист Android, смартфоните Nokia идват без излишни промени в потребителския интерфейс или скрити процеси, които скъсяват живота на батерията или забавят процесите, за да можете да се наслаждавате на новия си телефон по-дълго време. Всеки от новите телефони се предлага с ограничен брой предварително инсталирани приложения, за да имате повече място за съхранение, както и последните нововъведения, за да сте винаги актуални.

