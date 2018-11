Nokia 5.1 Plus и Nokia 7.1 в каталога на VIVACOM през месец ноември

Nokia 5.1 Plus е елегантен смартфон на достъпна цена. Безрамков 5.8 инчов дисплей със съотношение 19:9 и издръжлива батерия с оптимизиран разход на енергия, правят устройството подходящо за по-дълги ТВ маратони или гейминг сесии. Основната 13MP камера с допълнителен 5MP дълбочинен сензор пренася красотата на всеки момент в изображения с високо и детайлно качество, а добавения изкуствен интелект позволява разпознаване на лица и обработка на снимки в реално време . За яркия акцент във външния вид на устройството отговарят полираният корпус и шлифованият защитен обектив на камерата. А за да функционира всяка една екстра на телефона безупречно, в сърцето на Nokia 5.1 Plus се намира осемядрен процесор от MediaTek в комбинация със системата Android One. Смартфонът се предлага за 13.98 лв. на месец или за 269,98 лв. в брой с мобилен план Smart L+.

