MWC’19: SanDisk представя първата в света карта microSD с капацитет 1 TB

SanDisk Extreme V30 1TB е с пикови стойности на четене и запис съответно до 160MB/s и до 90MB/s, но това в случая едва ли е най-важното. Новата карта microSD ще е налична на IT пазара от месец април, като стартовата цена ще е доста “солена” – $US 449 (цена в САЩ).

You May Also Like