Motorola One Vision – вече в магазините на VIVACOM

motorola one vision разполага с 4GB RAM и 128 GB вградена памет. Като част от програмата Android One, устройството ще е сред първите, които получават ъпдейти на сигурността и операционната система.

motorola one vision е един от първите модели, който идва с кино пропорция от 21:9. Тя дава 31% повече визуално пространство от познатите до момента 16:9 устройства и поставя началото на една нова тенденция в дизайна на смартфони. Не е много известен факт, но всъщност високобюджетните филми и сериали се снимат в пропорция 21:9 и това е причината, когато гледате любимия си епизод, да имате черни ленти, които заемат част от дисплея. С motorola one vision това неприятно усещане е минало, тъй като смартфонът осигурявавълнуваща картина от край до край.

Веднага след глобалната премиера на най-новия модел на Motorola – motorola one vision в Бразилия, той вече е разположен на щандовете в магазинната мрежа на VIVACOM. Ценителите на американския бранд могат да се докоснат до устройство, което обещава естетическа наслада в комбинация в отлични работни характеристики. motorola one vision разполага с 6.3“ FHD+ дисплей, 21:9 кино пропорция на дисплея и изключително удобен и стилен дизайн.

