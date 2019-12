Motorola официално представят смартфона One Hyper

Motorola One Hyper е базиран на Snapdragon 675 и притежава дисплей 6.5″ FullHD+. Комбинацията от памет за работа и съхранение на данни е 4GB/128GB. One Hyper може да се похвали с 64MB основна камера (f/1.9), притежаваща технология на принципа на QUAD BAYER т.е. резултантните снимки ще са 16MP. Налице е и допълнителен сензор 8MP за широкоъгълни фотоси. Лицевата камера е от изкачащ тип (pop-up) и притежава сензор 32MP, но подобно на основната камера е налице допълнителна технология, поради която резултатът ще са 8MP “селфита”.

Motorola One Hyper е вече пазарна реалност, след като компанията го обяви официално и обеща смартфона да е достъпен за закупуване още днес на територията на САЩ (чрез сайта Motorola.com) с цена от 399 $US. Останалата част от човечеството, или по-скоро конкретни мобилни пазари в Латинска Америка и Европа ще могат да се похвалят с наличности в близките дни (или седмици).

