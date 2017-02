LG официално представя G6…

Днес LG официално представят най-новият си смартфон от фамилията “Gx” – G6.

Събитието започва с интересно отброяване и видеоклип, в който различни потребители обясняват какво е за тях идеалният смартфон – дълъг живот на батерията, висококачествена камера, повече сигурност при изпускане, голям дисплей и т.н.

Джорджи Барат от LG приветства всички присъстващи, след което Сионг-джин Джо – CEO на LG каза няколко встъпителни думи, като от LG са подходили към създаването на G6 като са “слушали какво искат хората”. Сега нещата не са по-различни, но създаването на G6 е преминало през търсенето на баланса, създаването на телефон с по-голям дисплей, но не и по-голям размер на апарата. Новият G6 e “More to see, less to hold” (повече за гледане, по-малко за държане в ръка).

Новият LG G6 притежава дисплей 5.7″ “Full Vision” 2880х1440, с който компанията е “пионер в бранша”, но очакват другите да ги последват. Дизайна на LG G6 демонстрира много тънка рамка, като в горната и долната част на апарата незаетото от дисплей пространство е много малко.

До момента повечето производители (според LG) са се насочвали към създаването на два варианта на смартфони – един “по-компактен” 5.2″ и един по-голям 5.7″. От LG са решили да съберат двете идеи в една – апарат с 5.7″ дисплей в размера на 5.2″ смартфон, като съотношението на дисплея е 18:9.

:G G6 е първият смартфон в света, притежаващ Dolby Vision. Чрез Dolby Vision всички предимства на големите дисплеи ще са достъпни и на толкова компактен дисплей със съотношение 18:9.

Една от основните водещи идеи при създаването на LG G6 е да предлага голям дисплей, но с възможност да се използва по-лесно само с една ръка. Около 49% от потребителите използващи смартфона си в движение искат да могат лесно да го използват само с една ръка.

Съвременните потребители на смартфон търсят стабилност на захвата и леснота на използване с една ръка, като от LG са постигнали именно това при създаването на G6. Дебелината на долната рамка е намалена сериозно с цел подсигуряването на това удобство. Широчина до 72мм, до 7.5мм долна рамка, плосък дисплей, удобен 18:9 екран – това са от най-важните новости при LG G6, свързани с ергономичното използване на апарата с една ръка.

Батерията е с капацитет 3300 mAh, а чипсета ще се охлажда чрез “топлинна тръба”. Както се очакваше, LG G6 притежава сертификат IP68 – апаратът спокойно може да бъде потопяван във вода… или бира.

Няма как да пропуснем и момента с камерата – при LG това е било винаги един от най-важните елементи на смартфоните от серия Gx. От LG отново са се вслушвали в желанията на хората и медиите, като при LG G6 е налице двойна камера с 13MP сензори с широкоъгълни възможности и оптична стабилизация.

Отново според очакванията, LG G6 ше е изграден на базата на чипсета Qualcomm Snapdragon 821, който е нещо повече от “чипсет” и е напълно способен да задоволи всички “хардуерни” нужди както на самият смартфон, така и на неговата нова камера.

Апаратът е с тегло от 163гр. и размери 148.9мм х 71.9мм х 7.9мм. Android 7.0 ще е в основата на LG UX 6.0.