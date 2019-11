Huawei спечели две награди от ежегодните TechRadar Mobile Choice Consumer Awards 2019 – Best Camera Phone и Best Value Smartphone

Huawei Consumer Business Group (CBG) получи две престижни отличия от годишните награди на потребителите на TechRadar Mobile Choice Consumer Awards (MCCA) 2019, които бяха връчени официално в Лондонското Cafe de Paris.

Наградите се връчват след проведено годишното проучване на потребителите, в което кандидатите се селектират от експертното жури на TechRadar, а потребителите са тези, които гласуват за онези устройства и мрежи, които според тях заслужават да бъдат отличени и да получат голямата награда на победител от TechRadar MCCA.

По време на 19-тата церемония по награждаването, HUAWEI P30 Pro спечели приза за най-добра камера, а HUAWEI P smart 2019 стана смартфонът, оценен като предлагащ най-много за цената си (под 200 паунда). С тези награди Huawei засилва лидерската си позиция в сферата на мобилната фотография и доказва, че потребителите могат да си закупят смартфони със страхотни спецификации на атрактивна цена.

“HUAWEI P smart 2019 беше отличен от нашето жури на база на елегантния дизайн и впечатляващо голямата му памет – всичко това на невероятна цена“ – с тези думи беше представен HUAWEI P smart 2019 по време на церемонията по награждаването.

Наградата в категорията за най-добра камера заслужено отиде при HUAWEI P30 Pro. Домакините не пропуснаха възможността да изтъкнат качествата на победителя: „Може би не сте вярвали напълно в качествата, които може да има телефон с четири камери, но Huawei доказа, че може да създаде блестяща камера с тази технология, предлагайки телефон, който взриви представата на нашето жури с ясния образ и богатството на цветовете на снимките.“

Двете награди допълват колекцията на Huawei от конкурса TechRadar Mobile Choice Consumer Award, затвърждавайки лидерските позиции на компанията. През 2018 г. брандът беше отличен в три категории – Производител на годината, Телефон на годината и Най-добра камера. Huawei спечели две награди и през 2017 г. (Best Mid-Market Phone, One to Watch) и една през 2016 г. (Best Camera Phone).

„Изключително поласкани сме от поредното признание, което получаваме от потребителите и технологичните експерти на TechRadar. Щастливи сме, че P серията на HUAWEI получава две толкова важни награди. Huawei се ангажира да предостави на потребителите си нови и подобрени изживявания с мобилната фотография, като непрекъснато предизвикваме границите на технологичните възможности на камерата с новаторски и смели решения“, заяви Ли Чангжу, вицепрезидент на бизнеса със смартфони в Huawei Consumer Business Group.

„За своите 19 години в Обединеното кралство, годишните награди TechRadar Mobile Choice Consumer Awards надминаха всички досегашни показатели за нагласите на потребителите, събирайки гласовете на над 34 000 клиенти. Наградите за пореден път доказаха, че потребителите силно одобряват възможността да дадат своя глас за бранда, който харесват най-много“, сподели Марк Фермор, директор на TechRadar Mobile Choice Consumer Awards. „Чудесно е, че клиентите и експертното жури на TechRadar припознаха именно Huawei за победител в тези толкова престижни категории“.

Наградата на Huawei в категорията „Най-добра камера“ затвърждава тенденцията компанията да обира топ отличия, благодарение на иновативния подход към мобилната фотография. Смартфонът HUAWEI P9 беше отличен за „Най-добра камера“ през 2016 г., а HUAWEI P20 донесе награда през 2018 г.

Huawei лансира новата серия P30 Pro през септември 2019 г., допълвайки естетичния дизайн и иновативните технологии в мобилната фотография на P серията на HUAWEI. Новият P30 Pro може да се похвали с модерни подобрения в цветовия дизайн и нови функции за редактиране на снимки и видео.

Серията HUAWEI P30 остава любимец на потребителите с над 17 милиона продадени продукта. Тя получава признание от множество авторитетни организации в цял свят, включително Експертната асоциация за изображение и звук (EISA). Асоциацията обявява HUAWEI P30 Pro за смартфон на 2019-2020г., като в тази категория Huawei печели най-голямото отличие за втора поредна година.