Ето как ще изглежда Huawei P10 Plus

Ето това ще бъде Huawei P10 Plus, който ще ви покажем още на 26-ти февруари, по време на официалното му представяне на специалното събитие за IT/Media журналисти. Апаратът ще бъде с двустранно извит дисплей (dual edge curved), като се очаква да запази диагонал на дисплея от 5.5″, колкото ще е и при “нормалният” Huawei P10. Наред с диагонала на матрицата, всички останали хардуерни параметри се очаква да са идентични (Kirin 960, 4/6 GB RAM, 32 GB – 128 GB потребителска памет, двойна камера Leica) при двата апарата, с единствената разлика в сензора за пръстови отпечатъци. Последният ще е преместен на гърба на P10 Plus, докато при P10 той ще е отпред.

You May Also Like