Huawei Mate 30 Pro – Част 1-ва

Много вода изтече от 19-ти май, 2019 година. Със сигурност този ден ще се помни от много хора, особено ако са свързани с компанията Huawei. Тогава се случи нещо, което не бяхме виждали от…. никога. САЩ наложи забрана на всички американски компании да работят с Huawei, като специално Google спря да издава лицензи за Google APPS и Google Mobile Services за всички бъдещи смартфони и мобилни устройства на Huawei, считано от веднага. В последствие ситуацията леко се промени, случиха се три отсрочки и какво ли още не. В края на месец май Huawei P30 Pro беше все още много актуален апарат, на върха на вълната от интерес от страна на потребителите т.е. бе вече получил лиценз, което означаваше, че този флагмански апарат на китайската компания нямаше да има проблеми, както под Android 9, така и при преминаването му към бъдещият Android 10. Какво, обаче, означаваше всичко това за очакваният през есента Mate 30 Pro?

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro се появиха, както и се очакваше, без никаква следа от Google APPS и Google Mobile Services, но все така работещ под Android 10. За потребителите на “старият континент” (и всички останали, намиращи се извън Китай) това означаваше, че много от “ежедневно използваните” приложения може би няма да са достъпни. Mate 30 и Mate 30 Pro се появиха в продажби в Китай и “пожънаха” голям успех – интересът (патриотично ориентиран, или не) бе доста сериозен. Huawei отчетоха много сериозни продажби на двойката Mate 30, изцяло на територията на Китай.

Почти година по-късно, ситуацията е малко по-различна. Huawei Mate 30 Pro си проправи бавно, но сигурно, път и към други мобилни пазари, главно в Западна Европа и Азия. През тези месеци Huawei работеха доста усилено около повишаване на ефективността на собствената им AppGallery, както и HMS – Huawei Mobile Services. Наред с това потребителите извън Китай, закупили си Mate 30 Pro, се опитваха да “подкарат” по един или друг начин онези приложения, свързани с Google, които са им най-нужни….. с малко или повече успех.

От съвсем скоро на територията на България се предлагат ограничена серия (100 броя) смартфони Huawei Mate 30 Pro, достъпни през мобилните оператори, както и 1-2 от големите хипермаркети (бел. ред. – бройките са вече разпродадени!). Huawei доста явно и разбираемо информира потребителите, че макар и работещ под Android 10, OS-а на Mate 30 Pro не предлага Google Play Store и Google Mobile Services и работи с Huawei AppGallery и Huawei Mobile Services. Така да се каже, към момента това е положението….. или пък не???

Решихме да разделим нашето ревю за Huawei Mate 30 Pro на две части – едната, ориентирана по-“софтуерно”, свързана с възможностите на Mate 30 Pro към момента, в зависимост какви са личните нагласи на съответният потребител – какво имаме предвид ли? Ще разберете след малко. Що се отнася до втората част относно Mate 30 Pro, в нея ще ви представим самият апарат, като смартфон – възможности на камерата, възможности на батерията, дизайн, общо представяне. Тоест все неща, които не зависят от това дали налице е GAPPS, GMS, или нещо друго, което към момента официално апаратът не може да ви предложи. В Част 2 ще ви представим всичко това, което апаратът може, без да го интересуват американски забрани и ограничения…

Да се върнем, обаче, на идеята ни за Част 1, едно хипотетично представяне на един по-добър свят те. ако всичко между САЩ, Китай и Huawei беше ОК. Тогава, екрана Home на вашият Mate 30 Pro хипотетично може би щеше да изглежда така:

Да, това, хипотетично, може би е екрана Home на нашият тестов Mate 30 Pro, както и прекрасно добре работещият Play Store. Забелязва се наличието на иконите на Google Play Store, Facebook, Chrome, YouTube. Не се забелязва явното наличие на Google Services Framework, както и Google Mobile Services. Но те, отново ако погледнем хипотетично на нещата, са също налични на нашият тестов Mate 30 Pro т.е. инсталирани и работещи. Наясно съм, че вероятно вече ви е писнало от използването на думата “хипотетично”, но за съжаление ще продължим да я използваме, защото тя отразява един по-добър свят, когато политиката не влияе по такъв начин на мобилните устройства, които използваме.

Та…. хипотетично погледнато, нашият Mate 30 Pro разполага с всичко онова, което би го направило един “пълноценен” смартфон. Е, поне според съвременните порядки в света на Android OS. И не, тук не говорим да root-вате апарата, да правите челна стойка около него, докато бъркате в контакта с една ръка, а с другата да търсите вариант да се “заземите”. Цялата процедура, с която няма да ви занимаваме сега, отнема не повече от 20 минути. Хипотетично, след успешното ѝ приключване, вие ще имате напълно функционален, екипиран с GAPPS и GMS смартфон Huawei Mate 30 Pro. Към момента проверяваме интегритета на тази процедура т.е. колко safe ще бъде вашият Mate 30 Pro (както и бъдещ апарат Huawei в този ред на мисли) след “модифицирането” му. Ако всичко е ОК (т.е. да сме сигурни, че ще можете спокойно да си използвате Google PAY, или пък служебната апликация за банкиране към вашата банка, например), ще направим специално видео по този въпрос.

В един по-добър свят, горното изобщо нямаше нужда да го коментираме и Mate 30 Pro щеше да разполага с всичко необходимо, още “от завода”. Но това, за съжаление, не е така. В настоящата реалност, екрана Home изглежда ето така:

Да, липсват много от познатите икони, които вероятно сте свикнали да виждате. Светът, обаче, далеч не е свършил и все пак имаме варианти да помогнем на Mate 30 Pro да продължи с чудесно представяне и извън територията на Китай.

Ако по една или друга причина, погледнато хипотетично, не желаете или поне за момента не сте склонни да си направите Mate 30 Pro “пълноценен” като за Google-ориентиран потребител, за вас остава опцията да се опитате да инсталирате някои от приложенията, които са ви най-необходими. Тук имаме предвид и липсата на Google Play Store т.е. като оставим настрана приложенията на Google, за вас ще е важно да можете да си инсталирате и всичко друго, което иначе бихте достъпили през Play Store. Вариантите тук са няколко:

Можете да използвате Huawei Phone Clone и да си прехвърлите приложенията от старият апарат към Mate 30 Pro. Huawei постоянно обновяват и повишават ефективността на Phone Clone, като това приложение все по-добре се справя с прехвърляне на приложението в смисъл на неговата текуща версия т.е. не просто прехвърляне на APK-то и инсталацията като ново приложение, ами прехвърляне с цялата налична потребителска информация. Нашите опити с прехвърляне на P30 Pro към Mate 30 Pro даде отлични резултати – всичко (разбира се без основните GAPPS) бе прехвърлено успешно и работеше така, все едно все още сме на P30 Pro – някои от приложенията дори с всички потребителски данни и прочие (дори и по-засукани приложение, като Google Authenticator, например). Всякакви други файлове, като например снимки и видеа ще се прехвърлят без проблем. Чрез тази процедура ще можете да прехвърлите (почти) всички използвани от вас приложения, без да ви трябва Google Play Store.

Разбира се, налице е и Huawei AppGallery – това е алтернативата на Play Store, като Huawei постоянно се стремят да подобряват софтуера и неговата “пълнота” т.е. присъствие на приложения. Няма какво да се залъгваме – AppGallery все още не е на нивото на PlayStore, но със сигурност можем да кажем, че към момента на писане на този материал, AppGallery се справя наистина доста добре със “снабдяването” с желаните приложения (за GAPPS не питайте), като много от популярните в България приложения са налични. Чрез AppGallery можете да си обновявате използваните приложения по начина, по който го правите и през Play Store на Google.

В крайна сметка можете да прибегнете и към приложение, като APKPure – подобно на Play Store и AppGallery, APKPure ви дава възможност да инсталирате Android-базирани приложения. Разликата с AppGallery е, че APKPure ви предоставя опция да качите дори GAPPS т.е. поне да се опитате. Youtube и Gmail няма да работят заради липсата на Google Frameworks и Mobile Services, но пък Google Maps няма да има нищо против, както и Facebook Lite. APKPure ви дава възможност да експериментирате или поне да се опитвате, но дава и още нещо важно – интересни алтернативи на познати Google-свързани приложения. Така например си инсталирахме Facebook Lite, който работи чудесно, както и споменатият вече Google Maps (без възможност за персонализиране).

Така да се каже, Google Play няма как да ви липсва, приложенията ще можете да си ги намирате и алтернативно, както вече видяхме. Ако комбинирате трите варианта от по-горе, шанса някое от приложенията, които използвате, да липсва, е много минимален. Ето го и нашият тест по този случай:

Направихме опит да клонираме личен апарат Huawei P30 Pro към тестовият Mate 30 Pro.

Използвахме AppGallery на Huawei да потърсим всички приложения, които по една или друга причина не са се прехвърлили и/или не функционират след прехвърлянето.

Ако приложението не бе намерено в AppGallery, използвахме APKPure за намирането му (евентуално).

Резултатът?

Прехвърлянето на около 35GB информация отне около 10-12 минути. Прекалено бързо (между 80MB/s и 100MB/s), че изобщо да коментираме нещо в тази насока. От единият апарат към другият бе прехвърлено всичко, което подлежеше на трансфер, включително снимки, видеа, 2-3 игри и прочие, и прочие.

Да започнем с тези приложения, които не пожелаха да тръгнат заради липса на Google Play Services. В нашият конкретен случай това бяха HBO Go, Play DiemaXtra както и YouTube (тези с “Google” в името си са ясни, с изключение на Google Maps). Други приложения, като например Sinoptik.bg, Voyo.BG, MyTelenor, My A1, А1 Xplore TV Go, MyFibank, Yellow Taxi, eMAG, Shell, Booking.com че дори и Google Authenticator се прехвърлиха и работеха напълно адекватно, макар някои като Xplore TV Go и eMAG да искаха да се логнете отново. Voyo.BG, Shell-а, Booking.com както и Google Authenticator се прехвърлиха и с потребителските данни т.е. приложенията разпознаваха потребителя и се стартираха, все едно са все още на старият апарат, като Voyo.bg направи леко изключение, че не искаше да възпроизвежда видеоклиповете (DRM), но пък телевизионните канали бяха ОК. Messenger-а на Facebook трябваше да синхронизира отново съобщенията, но след 30 сек изглеждаше така, както и върху P30 Pro-то. Отделно си добавихме приложението Facebook Lite, което подсигури и достъпа ни до FB.

В крайна сметка?

Приложения, притежаващи “Google” в името си няма да работят, но… има изключения. Изключение прави Google Maps, както и Gmail (работещ чрез собственото приложение Huawei Mail). Освен това, ако изрично не използвате Google Chrome, Firefox ще ви върши същата работа…

Приложения, които не са директно под “власта” на Google, но зависят от DRM (Digital Rights Management) или задължителен логин в акаунт Google по всяка вероятност няма да работят. По-горе имаме пример с HBO Go, Play DiemaXtra, Voyo.BG (от части) или пък YouTube.

Приложения, които не попадат в горните две категории най-вероятно ще работят напълно ОК и единствено има значение от къде ще ги получите – дали от стар апарат (Phone Clone), дали през Huawei AppGallery или чрез приложението APKPure. Ако старият телефон е Huawei, успешното прехвърляне със все потребителските данни е много вероятно да се случи. От друга марка апарат Android може и да имате някои проблеми с потребителските данни, но самите приложения ще се прехвърлят.

Това, общо взето, са нашите разсъждения и виждания (към момента) след около 2 седмици занимавка с Huawei Mate 30 Pro. Добре се вижда, че варианти има много, според това какво точно търсите и искате от вашият бъдещ Mate 30 Pro, че и всички бъдещи смартфони на Huawei, докато трае “политическата схема” между китайската компания и САЩ.

Във втора част (която ще ви покажем другата седмица) на нашият материал относно Huawei Mate 30 Pro ще ви запознаем и с по-техническото представяне на апарата, неговият дизайн и всичко друго, което за щастие не се налага да търпи политическа софтуерна ограниченост…