Huawei спечели 20 награди на мобилния конгрес в Барселона за MateBook X Pro и MediaPad M5

Gear Diary избра HUAWEI MateBook X Pro за “най-доброто от MWC” (“Best of MWC”) устройство, благодарение на впечатляващия си дизайн и спецификации. Изданието подчертава и колко добре Huawei е усъвършенствала серията MateBook, превръщайки я в топ претендент в индустрията. Gear Diary също така връчи на HUAWEI MediaPad M5 наградата “Най-доброто от MWC” (“Best of MWC”), заради солидното устройство и премиум визия. Медията информира читателите си, че ще останат напълно удовлетворени от новите MediaPad таблети, особено защото идват отключени с GSM поддръжка за SIM карта. Gear Diary е базиран в САЩ уебсайт, който предоставя лесна за разбиране информация за технологичната сфера. Платформата достига до 149 840 читатели.

