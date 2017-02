Huawei представи новите флагшип модели за 2017 година – P10 & P10 Plus

Huawei и Vogue също обединиха глобално сили, за да възпроизведат 10 знакови кавър снимки от миналото, заснети с новия HUAWEI P10 смартфон, които са част от изложението “Coming into Fashion: A Century of Photography at Condé Nast” в в Пекин. Възстановките са направени с камерата на HUAWEI P10 от световния моден фотограф Jumbo Tsui.

В допълнение на HUAWEI P10 and HUAWEI P10 Plus, производителят представи своето второ поколение смарт часовници, HUAWEI WATCH 2 и Porsche Design HUAWEI Smartwatch. Новите умни 4G устройства комбинират иновативна технология с автентична изработка и стилен лек дизайн.

Ден преди старта на Световния мобилен конгрес 2017 в Барселона, Huawei Consumer Business Group представи своите нови флагмански модели HUAWEI P10 and HUAWEI P10 Plus. Дългоочакваните нови попълнения към P серията на компанията са комбинация от красив и обновен дизайн, и най-модерните софтуерни иновации.

