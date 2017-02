Huawei официално анонсират P10 и P10 PLUS

Huawei P10 ще е достъпен за закупуване още от следващият месец, като стартовите цени за Европа са 649 евро за P10 с 4 GB RAM и 64 GB вградена памет и 699 евро за P10 Plus със същият обем памет. За 100 евро отгоре ще можете да закупите P10 Plus с 6 GB RAM и 128 GB вградена памет.

Двата нови Huawei P10 и P10 PLUS предлагат и Huawei SuperCharge – с 30 минути време на заряд, апаратите могат да издържат 1 ден работоспособност, а със своите 3750 mAh, P10 PLUS ще може да предложи над 2 дни работоспособност.

