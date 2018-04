Huawei оборудва студентски отбори с телефони P Smart за едно незабравимо пътуване в рамките на кампанията “Red Bull Can You Make It?”

Отбори студенти от близо 60 държави стартираха вълнуващо европейско пътешествие, оборудвани само с кенчета Red Bull като валута и смартфони Huawei P Smart, с които да документират приключенията си и да вдъхновят своите последователи

Да усетиш тръпката на предизвикателството, да се прославиш в социалния си кръг, да усетиш свободата без граници – да се отправиш на епично пътешествие. Кой няма тази мечта на границата на порастването? В рамките на инициативата „Red Bull Can You Make It?“, Huawei работи с производителя на едноименната напитка, за да даде възможност на стотици студенти от цял свят да участват в това състезание. Слоганът на Huawei – “Make it possible”, се среща с този на инициативата на Red Bull – “Can you make it”?

Над 200 отбора, представящи университети от цял свят, започнаха седмичното си пътуване в Европа от пет изходни точки: Будапеща, Мадрид, Манчестър, Рим и Стокхолм. Всеки отбор пътува без пари, банкови карти и телефони в замяна на кенчета с Red Bull, които да използват като единствена валута, и смартфон Huawei P Smart, с инсталирано приложение за самото пътуване. Младите хора са оставени сами да се грижат за себе си, разчитайки на добротата на непознати, както и на собственото си остроумие, чар и чувство за приключение.

“Издръжливостта, смелостта и креативността на участниците е нещо, за което се грижим и което култивираме в Huawei, за да откриваме нови пътища и да се стремим към върхови постижения. Ето защо се радваме, че имаме тази възможност да подкрепим екипите в техните усилия и да тестваме нашите устройства в наистина предизвикателни условия”- коментира Дарина Иванова, маркетинг директор на отдел “Потребителски устройства” за Huawei България и Македония.

Напредвайки с пътуването си към финалната локация в Амстердам, участниците посещават различни Checkpoint пунктове в Европа и изпълняват разнообразни странни предизвикателства като например как да се сдобият с животински костюми, да бъдат поканени на сватбено тържество, да прекарат една нощ в замък или да заснемат видео/снимка на отбора си, включително забавна оптична илюзия. И накрая, и може би най-важното е, че те използват смартфоните на Huawei, за да споделят своите изживявания в социалните мрежи.

Отборът, който успее да извади максимума от възможностите на Huawei P Smart – независимо дали говорим за снимка или нещо друго, може да наклони везните в своя полза при определяне на крайния резултат от състезанието. Това е така, защото не става дума само за отбора, стигнал първи до финалната дестинация, а за приключението по пътя и за този отбор, който може да се възползва максимално от него. Отборите, които записват приключенията си по най-привлекателен, най-забавен и смел начин, за да очароват и привлекат вниманието на последователите си, ще триумфират накрая.

Посетете www.redbullcanyoumakeit.com, за да следите най-новото съдържание около събитието, уловено от отборите с Huawei P Smart.