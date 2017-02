Huawei и Pantone Color Institute разработиха цветовите гами на предстоящите смарт устройства

Третият по големина в света производител на смартфони Huawei CBG, дебютира в престижната класация Interbrand Best Global Brands през 2014 г. и се изкачи до номер 72 през 2016 г. Партньорството с Pantone Color Institute се стреми да гради върху успеха на последните устройства Huawei P9 и P9 Plus, които надвишиха бройката от 10 милиона глобални продажби.

