Huawei започва лятна кампания “Стартирай лятото” със специална оферта към потребителите

Допълнителната външна батерия AP08Q, част от подаръчните аксесоари, предоставя до 10 000 mAh заряд, позволявайки до три зареждания на P10 Plus , а благодарение на портовете USB C и микро USB, може да бъде заредена с практически всяко зарядно устройство на пазара. Батерията е съвместима с технологията за супер бързо зареждане на Huawei, която позволява почти два пъти по-бърз заряд на P10 Plus, спрямо други стандартни източници на ток. Необходими са по-малко от 30 минути за зареждане на батерията на смартфона до 50%.

