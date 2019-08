Honor 9X “демонстрира” сериозни продажби в първите си 29 дни след анонса

Успешният модел Honor 8X бе заменен със също толкова потенциален за успех смартфон с моделно име Honor 9X. Апаратът не само предлага един от най-новите SoC на Huawei, Kirin 810, ами е и с възможност да ви предложи дори 8GB RAM с 256GB място за потребителски данни в своята най-“тежка” версия на Honor 9X Pro (при 9X максимума е 6GB/128GB). Поради това не е учудващо, че за само 30 дни след официалният анонс, Honor са продали над 3 милиона апарата.

Снимката показва радостта на Honor относно продажбата на 300 000 апарата в рамките на първите 24 часа след анонса. 28 дни по-късно, компанията вече говори за 3 милиона продадени апарата 9X/9X Pro.

На китайският пазар цените започват от ~200 $US за Honor 9X 4GB/64GB и достигат до ~275 $US за версия 6GB/128GB, докато за 9X Pro стартово говорим за ~320 $US при модификация 8GB/128GB и достигаме до ~350 $US за варианта топ – 8GB/256GB.