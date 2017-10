Goole официално представи Pixel 2 и Pixel 2 XL

Pixel 2 е запазил част от визията на оригиналният Pixel, като наред с това отново виждаме 5.0″ дисплей SuperAMOLED с разделителна способност 1920 х 1080. Pixel 2 показва мускули със своят чипсет Snapdragon 835, 4 GB RAM и 64 GB потребителска памет (128 GB версия е налице, срещу 110 евро повече). Основната камера е 12MP с OIS, а лицевата е 8MP. Цветовата гама предлага три “цвята” – Kindla Blue, Just Black и Clearly White.

