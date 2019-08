Galaxy Note10: Създаден да те вдъхновява с мощност от следващо поколение

Samsung Electronics Co., Ltd . днес представи Galaxy Note10, нова линия в премиум сегмента при смартфоните, която комбинира елегантен дизайн с мощна производителност и инструменти за продуктивност, даващи възможността на потребителите да превърнат всеки един момент в специален. Вдъхновен от поколение, което безпроблемно балансира между работата и личния си живот, Galaxy Note10 дава свободата на потребителите да работят по начина, по който те предпочитат и да изразят креативния си потенциал, навсякъде и по всяко време. От години серията Galaxy Note помага на милиони лоялни потребители по света да преследват мечтите си и да постигат целите си – а сега с Galaxy Note10, Samsung им дава възможност да правят още повече от нещата, които обичат.

You May Also Like