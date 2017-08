Galaxy A (2018) може и да предложи Infinity Display

Не е някаква тайна, че някои от ексклузивните екстри на смартфоните Galaxy S на Samsung в последствие преминават и към по-евтината продуктова линия Galaxy A. Примерите са не един или два – Samsung Pay, Always On Display, високият клас основна камера и т.н. Има голяма вероятност през 2018 година да видим още един “трансфер” към Galaxy A, а именно Infinity Display.

