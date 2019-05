ASUS празнува 30 години иновации на Computex 2019

Компанията представи специална продуктова серия, посветена на годишнината си, иновативното концептуално дъно Prime Utopia, лаптопа ZenBook Pro Duo и преносимия монитор ZenScreen Touch

Ключови теми:

Смартфонът The ZenFone 6 Edition 30, лаптопът ZenBook Edition 30 и дънната платка Prime X299 Edition 30 отбелязаха 30-годишнината на компанията

Prime Utopia е футуристична концепция за HEDT дънна платка с множество подобрения в охлаждането и иновации в областта на персонализирането и управлението

ZenBook Pro Duo е ултрапреносим лаптоп за креативни хора, снабден с новия революционен допълнителен сензорен екран ASUS ScreenPad Plus

ZenScreen Touch е 15.6-инчов тънък и лек Full-HD преносим монитор с 10-точков сензорен екран, 7800-милиамперчаса батерия и пълноценна свързаност



Председателят на Съвета на директорите на ASUS Джони Ши бе домакин на специално медийно събитие, посветено на 30-годишнината на компанията, в рамките на ИТ изложението Computex 2019. На него той представи ограничена серия устройства, създадени с цел да отбележат важното събитие и анонсира новаторската концептуална дънна платка Prime Utopia, лаптопите ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo, както и преносимия монитор ZenScreen Touch.

Специалната продуктова линия на ASUS по случай 30-годишншната на компанията включва новата версия на смартфона ZenFone 6 Edition 30, лаптопа ZenBook Edition 30 и дънната платка Prime X299 Edition 30. Всички те имат специален стилизиран монограм “A”, който символизира ценностите и историята на компанията, създаден от ASUS Design Center по случай годишнината, както и уникален дизайн, който въплъщава фокуса на ASUS върху изтънчената естетика, изключителната производителност и потребителско преживяване. В основата си монограмът “A” представлява китайският символ за хора и показва човешкия облик на ASUS. Горната част пресъздава стрела, която показва способността на ASUS да преодолява препятствията и да надминава стандартите в бранша. Когато е обърната, цялостната форма наподобява сърце, символизиращо привързаността и обичта към живота.

“ASUS има честта през последните 30 години да служи на хардкор технологичната общност, ентусиастите, геймърите, креативните професии и потребителите със стил” – сподели председателят на ASUS Джони Ши – “Аз съм изключително горд и развълнуван, че останахме верни на нашите технологични корени през това невероятно пътуване, което ни направи по-мъдри и силни заедно. И през следващите десетилетия ще се стремим да създаваме най-всеобхватните, интелигентни, искрени и забавни смарт устройства.“

Крис Уокър, вицепрезидент, отговарящ за Client Computing в Intel, се присъедини към председателя Ши на сцената, за да разкаже за дългогодишното партньорство между двете компании. „Intel и Asus споделят силна страст към иновациите. Поздравяваме Asus за 30-годишния им юбилей. През този период нашето сътрудничество донесе на пазара устройства, които обогатяват опита на хората по света. Днес ASUS извежда производителността на мобилните процесори от 9-то поколение Intel® Core™ до десктоп – ниво. Новият впечатляващ ASUS ZenBook Pro Duo с допълнителния екран осмисля идеята за промяна на границите за функционалност и дизайн на персонален компютър и е страхотен пример за иновациите, възможни с нашето сътрудничество.“

ASUS ZenBook Edition 30 е с луксозен дизайн с капак от естествена кожа и лого с 18-каратово розово злато и е оборудван с пълен набор от висококачествени аксесоари. Той е и най-малкият 13-инчов лаптоп в света с 95% съотношение на екрана към тялото, 8-мо поколение Intel® Core ™ i7 процесор и графична карта NVIDIA® GeForce® MX250. Смартфонът ZenFone 6 Edition 30 се отличава с емблематичния Zen-вдъхновен дизайн с концентрични кръгове в матово черно и релефно лого на изданието Edition 30. Моделът е с иновативната флип камера и се предлага с 12 GB RAM и 512 GB вградена памет за по-добро изживяване, предлагайки на собствениците най-тясната интеграция на изкуството и технологиите. Дънната платка Prime X299 Edition 30 поддържа най-новите високопроизводителни процесори с подобрена енергийна ефективност и първокласен VRM дизайн на радиатора.

Още със създаването си през 1989 г. ASUS направи революция в сегмента на дънните платки, с първия си модел, който проправи пътя към превръщането на компанията във водещ производител на такива продукти в света. Новото поколение концептуална дънна платка Prime Utopia е продължение на това наследство на иновации и преосмисля изцяло дизайна на дънните платки отговаряйки на изискванията за охлаждане и производителност на бъдещите високопроизводителни процесори, графични карти и устройства за съхранение, за да предложи максимална гъвкавост на производителите.

ASUS подобрява и изживяването на мобилните създатели и професионалисти с новите си ултрапреносими лаптопи ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo, снабдени със ScreenPad™ Plus, следващото поколение на първия в света интелигентен тъчпад. ScreenPad Plus предлага по-голям дисплей, по-интуитивен дизайн, повече удобство при гледането и подобрени възможности за многоекранна работа, повишавайки креативността. ZenBook Pro Duo разполага с 15.6-инчов 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR дисплей, с 14-инчов 4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus, процесорът му е осемядрен високопроизводителен 9th Gen Intel Core i9, а графичната карта – NVIDIA GeForce RTX 2060. Сред предимствата му са също най-бързият порт, наличен на компютър, със скорост до 40 Gbps Thunderbolt™ 3, NumberPad 2.0, вграден гласов асистент Amazon Alexa и специален бутон за турбо охлаждане. ZenBook Duo от своя страна има 14-инчов FHD дисплей с 12,6-инчов FHD ScreenPad Plus, 9th Gen Intel Core i7 процесор и графична карта NVIDIA GeForce MX250. И двата модела разполагат с безжичен модул Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) с Gig +, осигурявайки скорост за пренос на данни до 2.4 Gbps.

Освен ScreenPad Plus, ASUS представи и обновлението ScreenPad 2.0 за моделите ZenBook 13/14/15, ZenBook Edition 30, ZenBook Flip 15, VivoBook S14 иS15 разширявайки достъпа на потребителите до креативността, осигурявана от тази технология.

ASUS представи и ZenScreen Touch, тънък и лекпреносим монитор, създаден за повече продуктивност, креативност и развлечения в движение. Той тежи едва 0.9 кг. и е с дебелина само 9 мм. Включва 10 точков тъчскрийн, който поддържа жестове като скролиране, придърпване и др. Батерията на устройството е 7800mAh и разполага с обогатена свързаност с хибриден USB-C и micro-HDMI портове.