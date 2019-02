Apple ще продава модифицирани iphone 7 и 8 в Германия

Apple ще предлага модифицирани версии на iphone 7, 7 Plus, 8 и 8 plus на пазара в Германия, за да заобиколи забраната да продава определени модели, наложена им, след като от Qualcomm спечелиха, миналия декември, делото за нарушени патенти. Спред Qualcomm от Apple са предоставяли информация на Intel, която последните са използвали в разработката на модемите, които част от телефоните на Apple ползват. След като през последните месеци се видя, че продажбите на последните модели не са това, което се очакваше, от Apple, пускат модифицирани телефони, които ще ползват модеми от Qualcomm, вместо тези на Intel.

You May Also Like