Apple официално представиха iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max притежават сертификат IP68 за водонепропускливост при дълбочина до 4 метра, за време до 30 минути. Цветовата гама на двата нови iPhone-а се състои от Space Gray (космическо сиво), Silver (сребристо), Gold (златен) и Midnight Green (среднощно зелено). Що се отнася до цените, моделите с 64GB място за потребителски данни ще струват съответно $US 999 и $US 1099 за iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и ще са достъпни за закупуване от 20-ти септември. Предварителните заявки започват още на 13-ти септември.

