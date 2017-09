Apple официално обявиха iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Дисплеите на iPhone 8 и iPhone 8 Plus са ново поколение, макар разделителната способност да е запазена на същата, която видяхме при предшествениците им. За сметка на това, обаче, камерата е подобрена, въпреки запазването на 12MP формат. Нов сензор се грижи за това, а в комбинация с новият чипсет, iPhone 8 е способен да снима 4K видео при 60 FPS. Разбира се, при iPhone 8 Plus е налице “двойна” камера с втора “телефото” 12MP f/2.8 камера.

Най-очакваното нещо се случи днес, след като Apple официално представиха новото поколение смартфони на компанията – iPhone 8 и iPhone 8 Plus, които макар да запазват размера на съответният апарат на същото ниво, каквото бе при iPhone 7 и 7 Plus, редица нововъведения са налице.

