A1 стартира продажбите на Xiaomi Mi Mix 3 и Xiaomi Mi 8 Pro

Дизайнът на флагмана е със заоблени ъгли, което се постига с извитите предно и задно стъкло. По-различното в дизайна е, че китайския гигант е включил иновация на задния панел, който на практика е прозрачен при т.нар. Titanium версия. Дисплеят е с размери от 6.21 инча, разработен със Super AMOLED технология. Флагманът разполага и с Always On функция на дисплея, който е защитен от Corning с Gorilla Glass 5 покритие. Под дисплея се намира сензорът за пръстови отпечатъци. Освен с него, Mi 8 Pro разполага с лицево отключване с инфраред технология, позволяваща отключване на телефона и на тъмно, като тази функция ще бъде активирана за България съвсем скоро. Смартфонът е оборудван с осемядрения процесор Snapdragon 845™ от Qualcomm ® и Adreno 630 графичен процесор. Базовата версия разполага със 128 GB вградена памет, без възможност за поставяне на допълнителна карта за памет. Оперативната памет е от 8 GB.

You May Also Like