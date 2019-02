10 000 MB допълнителен трафик за мобилен интернет за всички абонати на Теленор

Благодарение на ръста на проникването на смартфони сред по-възрастните потребители, проникването на over the top (OTT) услуги за размяна на съобщения и разговори (като Viber, Whatsapp, Facebook Messenger и други) във възрастовата група над 65 също се увеличава и в края на 2018 г. една четвърт от тях декларират, че са ползватели на този тип услуги.

