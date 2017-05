Цифровият ключ формира бъдещето на свързаните автомобили

Ален Висер, председател на LYNK & CO, споделя: “Свързаността е в ДНК-то на LYNK & CO и e основната цел на нашия бранд. Автомобилите ни са създадени на базата на редица технологии и Ericsson е нашият естествен избор за партньор в развитието на дигиталната ни кола. Решението за цифровия ключ се роди от иновативно съвместно начинание, а чрез облачните технологии ние можем да предложим изцяло нови услуги и функционалности на нашите клиенти.”

Свързаността е в основата на марката LYNK & CO, чиито автомобили предлагат широка гама от свързани технологии, насочени към улесняване на ежедневието на хората. Приложенията, показвани на голям централен екран, са постоянно свързани чрез бордовата телематика към облака на LYNK & CO, който работи с технологии и решения на Ericsson. Това изгражда екосистема за създаване на функции и услуги с почти неограничени възможности.

Брандът LYNK & CO е стартиран през октомври 2016 г. от китайския автомобилен производител Geely, който също така притежава и марката Volvo. LYNK & CO 01 е първата кола, създадена изцяло в дигиталната ера.

Изследванията показват, че повечето автомобили не се използват в над 90% от времето. Дигиталният ключ на Ericsson и платформата за споделяне на автомобили на LYNK & CO осигуряват достъп до кола на LYNK & CO чрез смартфон, което позволява на собственика на колата да предоставя достъп до нея от разстояние. Чрез приложението на LYNK & CO собствениците на автомобили могат да контролират, наблюдават и споделят своето превозно средство от смартфона си или директно от колата.

LYNK & CO, обявени за доставчик на “най-свързаната кола в света” след старта на дейността си през октомври 2016 г., си партнира с Ericsson, за да формират бъдещето на свързаните автомобили. Благодарение на услугата Connected Vehicle Cloud на Ericsson и лидерската позиция на шведската компания в облачните услуги и Интернет на нещата, LYNK & CO демонстрира първата в света вградена функция за споделяне.

