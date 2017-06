Центърът за обслужване на клиенти на Huawei започва да предлага услуга за лазерно гравиране на смартфоните и безплатна куриерска услуга от „врата до врата“

Другата нова услуга на Huawei е свързана с безплатен куриерски транспорт от и до дома на всеки клиент на принципа „от врата до врата“. Всеки собственик на Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 Plus, Mate и Honor 8 може да се обади на горещата линия на компанията (тел. 0800 18818) и да заяви куриер. В рамките на 24 часа телефонът му ще бъде взет от дома и предоставен в сервизния център, а след констатация на проблема – клиентът ще бъде информиран за статуса и необходимото време за неговото отстраняване. След успешното приключване на процеса по сервизиране, отново куриер ще върне телефона на клиента напълно безплатно.

