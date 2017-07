Три нови смартфона MOTO на Motorola в магазините на VIVACOM

Три нови смартфона MOTO на Motorola идват в магазините на VIVACOM. Новите модели смартфони на Motorola от серията Moto – Moto G⁵ Plus и Moto E⁴ Plus, вече се предлагат в магазините на VIVACOM. От началото на седмицата част от портфолиото на телекома ще стане и бюджетният MOTO C Plus. Motorola се завръща силно на българския пазар със своите смартфони, разработени и проектирани изцяло в САЩ, с отличен дизайн и множество подобрения, батерия с дълъг живот и съвременни камери.

Motorola Moto G⁵ Plus се отличава със стилна метална конструкция с компактни размери. Теглото е 155 грама, при размери 150 х 74.0 х 9.7 мм. Той разполага с 5,2-инчов дисплей, запазена обаче е Full HD резолюцията, което дава по-голяма детайлност на картината (424ppi) в комбинация с Gorilla Glass 3 и защита от надраскване. Смартфонът идва с най-актуалната версия на Android – 7.0 (Nougat). Оборудван е с 12-мегапикселова задна камера и 5-мегапикселова камера за селфи снимки. Голямата производителност се поддържа благодарение на осемядрен процесор 2.0Ghz Qualcomm Snapdragon 625. Оперативната му памет е 2 или 3 GB, а паметта за съхранение на данни – 32 или 64 GB. Tук, сигурността на информацията е гарантирана благодарение на сензора за пръстови отпечатъци. Батерията на Motorola Moto G⁵ е с капацитет от 3000 mAh и издръжливост от 6 часа при само 15-минутно зареждане.

4G телефонът Motorola Moto E⁴ Plus е с 5,5-инчов IPS LCD дисплей с резолюция 1280 х 720 пиксела, 2.5D стъклено покритие и сигурен метален корпус. Устройството работи с четириядрен процесор 1.3GH и операционна система Android v7.1 (Nougat), разполага с оперативна памет от 2 GB и памет за съхранение на данни – 16 или 32GB. Размерите му са 155 x 77,5 x 9,55 мм, при тегло от 198 грама. То е напълно оправдано с наличието на батерия с впечатляващия капацитет от 5000 mAh, която се зарежда бързо чрез специалното зарядно в комплекта (10W) и издържа до два дни само с едно зареждане. Ярките и ясни снимки са възможни, дори при ограничена осветеност, благодарение на основната 13-мегапикселова камера с автофокус и 5-мегапикселовата селфи камера. Устройството поддържа NFC и има два микрофона, плюс поддръжка за технологията Dolby Atmos™, предлага още и полезната nanocoating защита, която предпазва от намокряне отвън и отвътре.

Motorola Moto G⁵ Plus се предлага в магазините на VIVACOM на цена от 18.90 лв. на месец или 349.90 лв. в брой. Motorola Moto E⁴ Plus може да бъде закупена за 9.90 лв. на месец и 199.90 лв. в брой. Офертите са валидни в комбинация с тарифен план Smart U.

Семейството смартфони Moto, които VIVACOM ще предложи в своите магазини, се увеличава и с изключително бюджетния и привлекателен Motorola Moto C Plus. Моделът предлага 5-инчов HD дисплей, 8 и 2-мегапикселова камери и е оборудван с четириядрен процесор 1.25 GHz и операционна система Android v7.1 (Nougat). Цената му с план Smart U е само 4,90 лева на месец или 59,90 лв. в брой.