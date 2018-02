Създадени за начина ни на общуване днес: Samsung Galaxy S9 и S9+

Samsung Electronics Co., Ltd. представи дългоочакваните Samsung Galaxy S9 и S9+ смартфони, които претворяват начина ни на общуване, споделяне и опознаване на света. Създадени, за да отговорят на все по-визуалното общуване помежду ни чрез снимки, видеа и емоджита, Galaxy S9 и S9+ задвижват иновациите с високотехнологичната камера на Samsung. Претвореният дизайн на иновативната камера за снимки при слаба светлина е с нова двойна бленда, видео на супер забавен каданс и персонализирани емоджита с добавена реалност. С това Galaxy S9 и S9+ гарантират, че ще уловите всеки един момент и ще направите своето ежедневие незабравимо.

