При покупка на Motorola ONE Action, Motorola E6 Play струва само 10 лв. в магазините на VIVACOM

Motorola ONE Action е снабдена с двойна задна камера – 12 МР основен бързофокусиращ обектив и 5 МР дълбочинен сензор, който гарантира по-добра видимост на детайлите. Motorola ONE Action притежава и технологията Quad-Pixel, която гарантира професионално заснемане с добро качество и светлина на снимките, а изкуственият интелект на камерата (AI) автоматично подобрява фокуса на заснетите обекти в кадъра.

You May Also Like