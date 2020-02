Представяме Samsung Galaxy S20: промени начина, по който възприемаш света

Samsung Electronics Co., Ltd . вчера представи Samsung Galaxy S20 – новата серия смартфони от най-висок клас, които коренно променят начина, по който улавяме и възприемаме света около нас. Galaxy S20 въвежда за пръв път на пазара напълно нова архитектура на камерата, която комбинира изкуствен интелект и най-големия досега сензор за изображения на Samsung, осигуряващ изумително качество на кадрите. Наред с това, Galaxy S20 прави изживяването ни с телефона по-лесно и по-приятно от всякога: можем да се наслаждаваме на любимата си музика във всеки един момент, да гледаме видео по най-завладяващия начин и да играем игри в движение, сякаш сме на конзолата си у дома.

