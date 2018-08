Подобрен дизайн и по-голям екран предлага Nokia 5.1

В комбинация с Android One, Nokia 5.1 предлага софтуерно изживяване, проектирано от Google. Всичко необходимо за потребителя е налично в новия удобен и лесен за употреба интерфейс, заедно с предварително подбраните и инсталирани приложения и безплатно, неограничено висококачествено хранилище с Google Photos. Редовните актуализации за сигурност и актуализациите на операционната система за две години означават, че новия Nokia 5 с Android One винаги ще бъде защитен и ще разчита на последните иновации на Google, като оптимизации за Google Assistant.

