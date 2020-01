Още два модела телефони Nokia вече са с Android 10

Като част от програмата Android One, Nokia 7 Plus и Nokia 6.1 бяха представени с обещанието за три години гарантирани месечни актуализации за сигурност и две години ъпгрейди на операционната система. Android 10 е втората актуализация на операционната система за тези модели и с нея HMD Global утвърждава ангажимента си телефоните Nokia с времето да се подобряват посредством редовни ъпдейти на софтуера.

You May Also Like