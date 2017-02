Ново поколение Samsung Galaxy A за едно различно изживяване

Новите смартфони от Galaxy A серията се отличават с метален корпус и 3D стъклен заден панел, вдъхновени от първокласния дизайн в портфолиото на Samsung. Galaxy A3 разполага с 4.7-инчов HD Super AMOLED дисплей, а Galaxy А5 предлага завидните 5.2 инча и FHD Super AMOLED екран. Двете устройства осигуряват изчистен дизайн, удобство при употреба и по-дълготраен живот на батерията, което означава, че потребителите могат да останат свързани по-дълго време. С някои от най-популярните функции, налични във флагман моделите на компанията, новите Galaxy A смартфони осигуряват добавена стойност и удобство в живота на потребителите. Функцията Fast Charging дава възможност за зареждане на устройството на пълна мощност по-бързо от всякога, а USB Type-C порт позволява лесното свързване. В допълнение функцията Always on Display позволява на потребителите да проверят най-важните известия, без да „събуждат“ устройството, спестявайки време и живот на батерията.

