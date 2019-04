Новият Samsung Galaxy A80: създаден да споделяш

Samsung Electronics Co., Ltd. представи новия Galaxy A80 – смартфон, създаден за начина, по който хората общуват и споделят в ерата, когато всичко е ,,на живо“. Потребителите все повече използват своите смартфони, за да споделят съдържание на живо: за заснемане на спонтанни снимки, за стрийминг на видеа и за свързване през споделени изживявания, които се случват „тук и сега“. Вече преминаваме от ,,ерата на селфито“ в ерата ,,на живо“, където хората изграждат по-истински и по-смислени връзки и взаимоотношения. Създаден, за да даде тласък на тази еволюция, Galaxy A80 предлага завладяващи иновации: впечатляващ full-screen дисплей, първата революционна ротираща се камера на Samsung и интелигентна батерия.

