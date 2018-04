Новият Nokia 6 и флагманът Nokia 7 plus вече налични в България

Nokia 7 Plus комбинира хардуер и графични алгоритми, за да улавя реалистични фотографии. Двоен заден сензор с оптика ZEISS, комбиниран с ултра-чувствителна 12 MP, широкоъгълна, основна камера, за постигането на впечатляващи кадри и при много тъмни и много ярки условия. Разполага и с 13 MP сензор, който осигурява 2х оптично увеличение за моментите, когато желаете да сте по-близо до действието. Nokia 7 plus може да се похвали и с режима Pro Camera, който позволява да правите снимки като професионалист. Той предлага бърз достъп до ръчни настройки, като баланс на белия цвят, ISO, скорост на затвора и експонация. С него виждате в реално време ефекта от направените промени, преди да направите снимката. Така постигате съвършената снимка от първия път и без нужда от допълнителни филтри.

За да можете да улавяте и гледате повече и за по-дълго време, Nokia 7 plus е снабден с мощен Qualcomm® Snapdragon™ 660 мобилен процесор. Той е интегриран и оптимизиран с фокус върху производителност и издръжливост на батерията, дори при излъчване на видео на живо в режим #Bothie във Facebook или YouTube, за да извади всяка капка енергия от мощната 3800 mAh батерия. Nokia 7 plus има впечатляващ живот на батерията – до 2 дни с едно зареждане.

Nokia 7 plus се отличава с уникалното усещане за керамично покритие, постигнато чрез система от 6 слоя боя, която гарантира подобрено качество на разговорите и сигнала и по-добър захват. Изработката гарантира страхотно усещане при допир но същевременно и удобен захват, като деликатно прикрива линиите на антената. Корпусът на Nokia 7 plus е прецизно изработен от единичен блок алуминий, серия 6000, галванизиран по ръбовете, за постигане на контраст при допир.

Смартфон със забележителен дизайн, Nokia 7 plus комбинира иновативни способности за фото и видео заснемане и батерия, която издържа до два дни с едно зареждане. С подобрена двустранна, високочувствителна оптика ZEISS и режим Pro Camera, Nokia 7 plus улавя реалистични изображения при всякакви светлинни условия.

И двата модела са част от програмата Android One, гарантираща перфектно софтуерно изживяване от Google. Софтуерът винаги ще е актуален с най-новите изобретения на Google и последните актуализации на сигурността. Nokia 7 Plus и новият Nokia 6 идват с чист Android, без излишни графични настройки и скрити процеси, които да скъсяват живота на батерията или да понижават продуктивността. Като всички Nokia смартфони, включени в семейството Android One, и двата модела са с лимитиран брой предварително инсталирани приложения, така че да разполагате с повече място.

