Новите мобилни планове на А1 идват с отстъпка от месечната такса и допълнителни мегабайти при онлайн плащане

Всички нови тарифни планове A1 ONE и А1 ОNE Unlimited ще предлагат отстъпка от 1 лев от месечната такса и бонус 500 МВ на максимална скорост при всяко плащане на месечната фактура онлайн. Онлайн плащането ще може да се осъществи през уеб портала и мобилното приложение Моят А1, с приложението A1 Wallet, през банкомат, по банков път или през ePay.

По традиция плановете А1 ONE Unlimited идват с неограничен брой минути за разговори, като включват интернет на максимална скорост с възможност за подаряване на част от мегабайтите. При плащане онлайн А1 ONE Unlimited 2XL, 3XL, 4XL и 5XL ще предлагат съответно 4500, 6500, 8500 и 15 500 MB на максимална скорост. Освен това клиентите на плановете А1 ONE Unlimited ще могат да ползват 100 GB облачно пространство за съхранение на данни и екстра Дигитални услуги на промоционална цена, която включва мобилната телевизионна услуга A1 Xplore TV Standard с над 60 ТВ канала и достъп до платформата за онлайн видео съдържание VOYO. Цените на плановете А1 One Unlimited стартират от 29,99 лева на месец за 2XL при двугодишен договор.

Всички планове А1 ONE също включват 100 GB облачно пространство за съхранение на данни и екстра Дигитални услуги на промоционална цена, като тя ще предоставя достъп до мобилната телевизионна услуга A1 Xplore TV Mini, включваща 30 ТВ канала. Най-достъпен е планът А1 ONE S, който срещу 12,99 лева на месец включва 200 минути за разговори и 100 MB мобилен интернет на максимална скорост. След плащане на месечната фактура онлайн, таксата за плана става 11,99 лева, а мобилният интернет е 600 МВ. Най-много възможности от плановете A1 ONE предлага планът XL, който срещу 25,99 лева на месец включва 2000 безплатни минути и 3000 MB мобилен интернет на максимална скорост, които също могат да се увеличат с допълнителни 500 MB след плащане на месечната фактура онлайн.