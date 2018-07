Новата Nokia 3 идва с по-голям екран и удобен интерфейс

Android One предоставя софтуерно преживяване, създадено от Google, в новата гама смартфони Nokia. Потребителят може да вземе всичко, от което има нужда с изчистения, лесен за използване интерфейс, подбран набор от предварително инсталирани приложения и безплатно неограничено висококачествено хранилище с Google Photos. Редовните актуализации на сигурността и оптимизациите за период от две години на операционната система означават, че смартфоните Nokia с Android One остават защитени и разполагат с последните иновации на Google, като например Google Assistant.

You May Also Like