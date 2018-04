Мтел стартира продажби на смартфоните на Nokia 7 plus и Nokia 6 (2018)

Камерите на Nokia 7 plus са разработени в партньорство с ZEISS. Основната е двойна – 12 MP и 13 MP с двойно оптично увеличение за предоставяне на ярки цветове. Предната камера е 16 MP и позволява заснемането на перфектни селфита дори при по-слаба светлина. Телефонът е оборудван с пространствена аудио технология, която улавя всеки звук и извежда видеозаписа на качествено ново ниво. Nokia 7 plus идва с безплатно неограничено пространство в Google Photos.

Корпусът на Nokia 7 plus е произведен от солиден блок алуминий и прецизно, диамантено шлифовани 2,75 mm ръбове. Моделът приляга удобно в ръката и създава усещане за керамично покритие, съчетано с елегантни извивки. Смартфонът разполага с IP54 сертификат срещу измокряне и се предлага в класическо черно с медни елементи. 7 plus има 6-инчов Full HD+ дисплей, който само с едно докосване се разделя на два 1:1 прозореца. Екранът е с резолюция 2160 x 1080 при съотношение 18:9.

Мтел , част от A1 Group , започва да предлага двата нови смартфона на Nokia – 7 plus и 6 (2018). Моделите са налични в търговската мрежа на оператора за 19,99 лева на месец или за 429,99 лева в брой (Nokia 7 plus) и за 11,99 лева на месец или за 209,99 в брой (Nokia 6) с абонаментен план Мтел без граници 5XL. И двата смартфона са част от програмата на Google Android One, която гарантира последните иновации от Google. Устройствата сами ще актуализират системата си за сигурност и ще обновяват операционната си система първи в следващите две години, като потребителите ще имат пълен контрол над приложенията и паметта на телефона.

