Мтел започва да предлага смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus работи с 2.0GHz осемядрен процесор Qualcomm® Snapdragon™. Вътрешната памет на модела е 32GB, като може да се увеличи до 128GB с помощта на microSD карта. Оперативна памет на Redmi 5 Plus е 3 GB.

