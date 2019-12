Коледни предложения от VIVACOM

В месеца на подаръците VIVACOM предлага уникалната възможност за своите клиенти да направят страхотни подаръци на близките си. PlayStation 4 Pro или Slim в комплект с три видеоигри и допълнителен контролер и Samsung Galaxy S10 или S10+ с подарък смарт гривна Samsung Galaxy Fit.

За тези, които обичат да прекарват много време вкъщи по празниците, VIVACOM предлага атрактивна оферта за едни от най-предпочитаните конзоли – РlayStation 4 Prо и Slim. В коледната оферта са включени и три месеца безплатен достъп до PS Plus – online гейминг и нови предложения от PlayStation Network, както и още един допълнителен безжичен контролер в оранжев цвят. Контролерът е DUALSHOCK 4 и има вграден тъчпад и говорители, както и бутон Share, чрез който геймърите лесно записват и споделят най-добрите си моменти.

РlayStation 4 Prо разполага с 1ТВ място за съхранение на игри, приложения и медия и предлага 4k резолюция. Конзолата идва в комплект с три от най-предпочитаните игри – God of War, Gran Turismo Sport и Horizon: Zero Dawn и може да бъде закупена на цена от 31.98 лв. на месец в комбинация с план TV &Net.

PS4 Slim разполага с 500 GB място за съхранение и кристален HDR. Конзолата поддържа Spotify и разполага с Blu-Ray плейър за още по-наситено изживяване в света на игрите. PS4 Slim идва в комплект с три игри – Detroit: Become Human, The Last of Us Remastered и Horizon: Zero Dawn и до края на декември e на цена от 24.98 лв. на месец в комбинация с план TV &Net.

А за тези, които искат да зарадват близките си с нов смартфон за празниците VIVACOM предлага Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплект със спортна смарт гривна Samsung Galaxy Fitⓔ. Samsung Galaxy Fitⓔ e с компактен и опростен дисплей, и е направена от издръжливи и ултралеки материали. Пригодена е за тренировки на открито и е водоустойчива до 50 метра дълбочина.

Samsung Galaxy S10 и S10+ са с отличаващия се безрамков Инфинити-О дисплей и впечатляваща тройна основна камера 12MP + 12MP + 16MP. Селфи камерата на S10 е 10 МР, а на S10+ съответно 10MP + 8MP. Samsung Galaxy S10+ се предлага на цена от 50.98 лв. на месец с план SMART U, a S10 може да бъде закупен на цена от 42.98 лв. на месец с план SMART U.