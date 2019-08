Кои смартфони на NOKIA ще получат обновяване до Android 10 (Q)?

В рамките на първите три месеца на 2020 година, своят ъпдейт до Android 10 ще получат NOKIA 4.2, NOKIA 3.2, NOKIA 3.1 Plus и NOKIA 2.2. Малко след тях от HMD Global са предвидили NOKIA 8 Sirocco, NOKIA 5.1 Plus и NOKIA 1 Plus. За седмиците в края на пролетта и началото на лятото на 2020 година са оставени моделите NOKIA 5.1, NOKIA 3.1, NOKIA 2.1 и NOKIA 1.

Още до края на годината NOKIA 9 PureView, NOKIA 8.1 и NOKIA 7.1 ще се сдобият със съвсем нова и актуална версия на Android. След тях на фокус ще са NOKIA 7 Plus, NOKIA 6.1 и NOKIA 6.1 Plus.

