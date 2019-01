Китайските производители на смартфони с $US 80 добавка за 5G

Казано на разбираем език – апаратите 5G ще са с допълнителна надценка от 500 CNY (китайски йени), или около $US 80. При цена на модемите 5G от около $US 50, за допълнителните консумативи и ново поколение антени (за 5G съвместимост) остават около $US 30. По всичко личи, че началните партиди на китайски смартфони с поддръжка на 5G ще бъдат без допълнителна печалба заради наличието на 5G. С течение на времето (т.е. 6-9 месеца) конкуренцията между различните производители на модеми 5G ще доведе до спад в цената на компонентната база за 5G, което ще позволи и за реализирането на по-висока печалба от тези апарати.

