Искате смартфон без никакви копчета и портове – Meizu Zero е за вас

Смартфонът няма бутони Power и Volume UP/DOWN – налице са капацитивни сензори. Meizu Zero не притежава конектор USB – всякакъв трансфер от/до устройството може да става само по безжичен път. Meizu Zero не притежава скосяване на дисплея в горната му част или пък процеп за слушалката – няма нужда от подобни “глезотии”. Липсата на конектор USB води и до едно друго логично заключение – зареждането на апаратът може да става единствено и само по безжичен начин (Wireless Charging). Що се отнася до Wireless Charging, компанията производител се е отнесла сериозно към този аспект – Meizu Zero разполага с 18W безжична захранваща подложка, която я прави и най-мощната такава до момента (масово се предлагат 15W).

