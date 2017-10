За 2-годишната гаранция по ЗЗП и правата на потребителя

Каня се да пиша по тази тема поне от месец, но опасението, че хората, които я прочетат, по един или друг начин ще се чувстват ощетени, и простия факт, че всъщност се отнася до едно леко простовато тълкуване на закон, който бе размахван в какви ли не случаи, и тълкуван на който както му е угодно, всъщност е направо фрапиращо показно как у нас нещата стават “както мълвата ги разнесе”. След толкова дълго уводно изречение всъщност ще се опитам съвсем просто, с ясни думи и с още по-ясната идея, че втълпеното досега няма да излезе от самосебе си, да обясня защо има огромна разлика между покупката на продукти (в това число и лаптопи) с по-голяма гаранция, и че законът с нищо не допринася за удължаването на гаранцията до митичните 2 години, както вече и бабите разбраха от всичките писания досега.

Първо – ЗЗП, или Закон за защита на потребителите, може да прочетете тук. Обнародван е през декември 2005 г., в сила е от средата на 2006 и за последно е променян с изменение, публикувано в Държавен вестник, през ноември 2008. Това, което предизвика всеобщо объркване и според потребителите е вярното тълкувание е въпросът с 2-годишният срок за рекламация на стоки при наличие на несъответствие. Естествено, с едно по-условие за незначителните несъотвествия, но въпреки това – 2 години! Всичко хубаво, но производителите и вносителите в нашия бранш (защото въобще не искам да мисля за онези, които продават например обувки) въобще не си дадоха зор да влязат в крак с тези 2 години, после изведнъж, точно обратното, предложиха вкупом по 2 години гаранция. Кои директно от производител, кои по схеми като тази на Acer – 1 година международна гаранция плюс 1 година с фактура за частни лица (признават я в сервиза), но като цяло – отреагираха на пазара и мнението на потребителите. Докато тази година първо HP със своите евтини модели, после и Lenovo с някои свои модели лаптопи, направиха обратна крачка и твърдо предлагат въпросните преносими компютри с година гаранция. Да, но това противоречи на закона, нали?

Нищо подобно. Алинея 2 от чл. 105 от ЗЗП, която се отнася до рекламациите (не за търговската гаранция, която е съвсем друго нещо) гласи (цитат):

Първото, което се набива на очи, естествено, е че продавачът отговаря (по чл. 112 и не само) за всяка липса на съответствие с договора за продажба, която се прояви до две години след доставянето на стоката. Е, да, но по-важното е, че съществува условието “съществува при доставянето на стоката”. Което освобождава продавачите от отговорност към несъответствия, възникнали впоследствие. За да е “честно” спрямо потребителите, и понеже скритите несъответствия (например падът на лаптопа ви не работи, а вие не сте обърнали внимание, защото винаги сте работели с мишка), могат да се открият и след време, на помощ идва чл. 108 от ЗЗП:

Практически чл. 108 казва, че всяко несъответствие, което потребителят не е причинил сам, и се е проявило в срок от 6 месеца след продажбата, се води за съществуващо по време на продажбата. С други думи – прословутият срок за рекламация, в който продавачът е длъжен да приеме за рекламация продукта при всяко несъотвествие, е не 2 години, а половин година!

В тази тема във форума ни неколкократно ми се налага да обяснявам едно и също, затова – въпросният закон е точен превод на евродирективата 1999/44/EC, която казва:

Съответствието на чл. 105 от ЗЗП:

Article 3, paragraph 1: The seller shall be liable to the consumer for any lack of conformity which exists at the time the goods were delivered.

Съответствието на чл. 108:

Article 5, paragraph 3:

Unless proved otherwise, any lack of conformity which becomes apparent within six months of delivery of the goods shall be presumed to have existed at the time of delivery unless this presumption is incompatible with the nature of the goods or the nature of the lack of conformity.